Investigan un robo en la oficina de Correos en el barrio de Os Castros en A Coruña Google Maps

La Policía Nacional investiga en A Coruña un robo con fuerza ocurrido la madrugada del pasado martes, 30 de diciembre, en la oficina de Correos en el barrio de Os Castros.

Los hechos ocurrieron sobre las 03:00 horas en la oficina postal situada en el número 13 de General Salcedo Molinuevo. Fuentes policiales señalan que los ladrones forzaron la puerta del local para acceder a su interior. Aunque las mismas fuentes señalan que desconocen qué se sustrajo de su interior.

La ciudad se está convirtiendo en escenario recurrente de robos repartidos por diferentes barrios. El pasado lunes tuvo lugar un robo en la librería Ramos situada en el número 19 de la calle Andrés Gaos, en el Agra del Orzán. Un incidente que se sumaba a los registrados estas semanas en zonas como Cuatro Caminos, Os Mallos y en el centro de la ciudad.

También, hace unos días un agente de la Policía Local de A Coruña, que se encontraba fuera de servicio, frustró un intento de robo con violencia en la zona de Cuatro Caminos. El agente, como informó la Asociación Profesional de Policía Local, no dudó en intervenir para frenar la acción, llegando a sufrir lesiones.