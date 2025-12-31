El doctor Miguel Ángel Caínzos, nombrado Caballero de Mérito de la Real Orden de María Pita

La Real Orden quiso destacar la trayectoria profesional y humana del doctor Caínzos, miembro activo y leal de la institución

El especialista en cirugía general y del aparato digestivo Miguel Ángel Caínzos Fernández ha sido distinguido como Caballero de Mérito por la Real Orden de Caballeros de María Pita, en reconocimiento a su entrega, dedicación y servicio continuado a la entidad.

El acto tuvo lugar en A Coruña este lunes, 30 de diciembre, donde la Real Orden quiso destacar la trayectoria profesional y humana del doctor Caínzos, miembro activo y leal de la institución. La organización subrayó su contribución “al prestigio, fortalecimiento y proyección” de la Real Orden a lo largo de los años .

Catedrático emérito de la Universidade de Santiago de Compostela, Caínzos Fernández cuenta con una amplia y reconocida carrera médica. Entre sus distinciones profesionales figura haber sido el primer cirujano europeo en ser nombrado Fellow por la Surgical Infection Society de Norteamérica, un hito que refuerza su proyección internacional en el ámbito de la cirugía.

Caínzos (abajo a la izquierda) recibe el reconocimiento Cedida

Durante el acto de nombramiento, el Maestre de la Real Orden, José Manuel Vázquez Forno, destacó que el doctor fue distinguido “por su proceder ejemplar, guiado siempre por la buena fe, la rectitud de sus actitudes y el firme compromiso con los valores que esta Real Orden representa” .

La ceremonia incluyó también un momento de especial simbolismo con la donación a la sede coruñesa de la Real Orden de un dibujo de la Batalla de María Pita, realizada por Ana Iglesias, viuda del pintor coruñés José Ramón Iglesias, con la colaboración de la maestre de ceremonias, Amparo Roquer .

Con este nombramiento, la Real Orden de Caballeros de María Pita reconoce no solo la excelencia profesional del doctor Caínzos, sino también su compromiso cívico y su vinculación con los valores históricos y culturales de A Coruña.