A Coruña despide el 2025 con sol y frío

La ciudad de A Coruña afronta el último día del año con sol y temperaturas frescas, una tónica que se ha repetido en las últimas jornadas.

Con el inicio del año la Aemet prevé un cambio de tiempo en la mayor parte del país, con las altas presiones retirándose y dando paso a una borrasca atlántica con frentes asociados, con precipitaciones generalizadas ocasionalmente con tormenta.

Según MeteoGalicia, este miércoles la jornada será seca, ideal para despedir el año corriendo en la San Silvestre o tomando algo con amigos y familia. Por la noche, los coruñeses despedirán el año sin lluvia, previsión que se mantendrá durante toda la madrugada. Las temperaturas se situarán entre los 5 y 13 grados.

El jueves por la mañana la situación meteorológica se mantendrá hasta la tarde, cuando se espera que empiece a llover, precipitaciones que se mantendrán hasta el viernes y, posiblemente, parte del fin de semana. Los termómetros oscilarán entre los 5 y 15 grados, con un ligero aumento de las temperaturas.