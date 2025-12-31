Confirmado por la Xunta de Galicia: los usuarios de la autopista AG-55 ahorrarán 390 euros en 2026

La Xunta de Galicia ha informado este lunes que los peajes de las autovías autonómicas se mantendrán sin cambios durante el año 2026. Esta medida supondrá un alivio económico para las personas que utilizan estas vías de forma habitual. En concreto, las autovías AG-55 y AG-57 conservarán las mismas tarifas, y para ello el Gobierno gallego invertirá 6,3 millones de euros.

En el caso de la AG-55, que sirve como corredor de comunicación en la comarca de Bergantiños entre A Coruña y Carballo, los usuarios recurrentes se verán especialmente beneficiados, ya que no solo no subirán los peajes, sino que también se mantendrán las bonificaciones actuales.

Casi 400 euros de ahorro anuales en la AG-55

La Xunta de Galicia ha decidido mantener congelados los peajes de la AG-55, la autopista que conecta A Coruña con Carballo y vertebra la comarca de Bergantiños, una medida que tendrá un impacto directo y positivo en la economía de miles de conductores.

La decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y evitará cualquier subida vinculada al IPC, lo que supone un alivio importante para los usuarios recurrentes de esta vía.

La AG-55 es una de las autopistas más utilizadas de la red autonómica, especialmente por trabajadores y estudiantes que la recorren a diario. Gracias a la congelación de tarifas y al mantenimiento de las bonificaciones actuales, los usuarios recurrentes podrán ahorrar hasta 390 euros al año, una cifra significativa.

En total, cerca de 30.000 personas se beneficiarán de esta medida impuesta por la Xunta en las autovías AG-55 y AG-57 (Puxeiros-Val Miñor).

Para hacer posible esta congelación, la Xunta destinará una inversión de 6,3 millones de euros, que será asumida íntegramente por las arcas autonómicas. Este esfuerzo económico permitirá que los conductores sigan pagando lo mismo que hasta ahora, sin incrementos adicionales, consolidando la AG-55 como una de las autopistas más asequibles de Galicia.