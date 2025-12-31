Buscan en Oleiros (A Coruña) a un anciano de 76 años desaparecido desde este martes Cedida

El Concello de Oleiros, en A Coruña, ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a un vecino de 76 años desaparecido desde este martes, 30 de diciembre, al mediodía. Según indican, a través de sus canales de difusión, el hombre fue visto por última vez a la altura del número 20 de la calle Díaz Baliño sobre las 13:00 horas. Además, señalan que padece alzheimer.

La Policía Local y el Servicio de Emergencias de Oleiros encabezan las labores de búsqueda para encontrar a este vecino. Desde el Concello llaman a la ciudadanía a colaborar y piden que cualquier persona que pueda haberlo visto o que disponga de información relevante se ponga en contacto inmediatamente con las autoridades.

Los teléfonos habilitados son el 981 610 001, para ponerse en contacto con la Policía Local, y el 062 para la Guardia Civil.