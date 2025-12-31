Arde de madrugada en Oleiros (A Coruña) un coche en Montrove

Arde de madrugada un coche en Montrove, en Oleiros (A Coruña) Cedida

Los bomberos de Oleiros, en A Coruña, sofocaron esta madrugada un incendio en un vehículo en la avenida Rosalía de Castro, en el municipio de Montrove.

El aviso se recibió sobre las 4:37 horas a través del CIAE 112 por un coche ardiendo, un incendio que finalmente afectó a dos vehículos.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos del Concello, que procedió a la extinción del incendio, evitando su propagación y asegurando la zona. Tras la intervención, se realizaron controles de temperatura para descartar riesgos, quedando la situación completamente normalizada.

Los trabajos de extinción finalizaron a las 6:05 horas. En el operativo también participó una patrulla de la Policía Local.