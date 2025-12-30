Roban de madrugada en una cafetería de Curtis (A Coruña) utilizando el método del alunizaje Google Maps

Una cafetería del municipio coruñés de Curtis ha sufrido un robo con fuerza durante la madrugada de este martes, 30 de diciembre. Se trata de la Tapería Castiñeira, situada en el número 58 de la avenida Emilio Martínez Sánchez.

Los ladrones accedieron directamente al local utilizando el método del alunizaje. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que el coche impacta contra la verja de seguridad y la entrada de acceso al interior, provocando importantes daños materiales.

Según la denuncia presentada ante la Guardia Civil, los autores sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora y causaron numerosos desperfectos en el local, tanto en la puerta como en los cristales y en el sistema de seguridad.

La propietaria del establecimiento ha expresado su impotencia e indignación ante una situación que, según denuncia, se repite año tras año, afectando gravemente al pequeño comercio y a la hostelería de la zona. En este caso, además del robo, los daños ocasionados superan los 30.000 euros, según estimaciones de la afectada, a la espera de valoración pericial, obligando al cierre temporal del local y generando importantes pérdidas económicas.

Desde el Concello de Curtis trasladan todo su apoyo a la persona afectada y confían en que la investigación permita identificar a los responsables cuanto antes. Asimismo, hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para comunicar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.