El pleno de A Coruña aprueba las cuentas para el año 2026

El Concello de A Coruña ha aprobado este martes los presupuestos para el 2026 con un importe que asciende a 375 millones de euros. Las cuentas han recibido luz verde en una sesión extraordinaria del pleno municipal, celebrada en María Pita con votos a favor del PSOE y del BNG, los dos partidos que firman este acuerdo, y con la oposición del PP.

El portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, fue el encargado de presentar el proyecto presupuestario, destacando que A Coruña, que supera ya los 250.000 habitantes, es "o motor dunha extensa e dinámica área metropolitana e é hoxe a capital económica, social e cultural do noso país" y celebrando los datos que sitúan a la ciudad como una de las que más importe dedican al gasto social por habitante.

Así, Lage continuó su intervención destacando que el 2025 terminará, según los datos provisionales, con más de 326 millones de euros en ingresos corrientes, algo que puso en valor como muestra de una previsión presupuestaria "prudente" y que se traduce en "apoio para o dinamismo da cidade, favorecer iniciativas, manter equilibrios e loitar contra a desigualdade", entre otros aspectos.

Entre las novedades de estos presupuestos, tras el acuerdo alcanzado entre las dos formaciones, están el regreso de la participación ciudadana y la vuelta de competencias al pleno en materia presupuestaria. Este año, de manera excepcional, las modificaciones se aprobaban en las reuniones de la Xunta de Goberno Local.

A diferencia de lo que sucedió con las cuentas de este 2025 —que ante la falta de acuerdo derivaron en una cuestión de confianza que la alcaldesa no superó, pero que concluyó con la aprobación de las cuentas al no prosperar una moción de censura del PP y BNG—, los presupuestos para el 2026 han recibido la luz verde inicial antes del inicio del nuevo año.

De todas formas, no entrarán en vigor el 1 de enero. Las cuentas serán efectivas con el año ya en curso tras su aprobación definitiva, que podría suceder en la siguiente sesión plenaria, prevista para el 15 de enero .

Unos presupuestos "progresistas" y acordados

En la firma del acuerdo para los presupuestos, celebrada este lunes entre Inés Rey y Francisco Jorquera, la alcaldesa valoró estos como "progresistas" y concebidos para "dar respuesta a las necesidades de las coruñesas y coruñeses, con un fuerte componente social que permite aprobar inversiones de mejora en todos los barrios y distritos de la ciudad".

En sus intervenciones durante el pleno de este martes, tanto Lage como Jorquera subrayaron el acuerdo y el entendimiento entre dos partidos con modelos de ciudad diferentes y discrepancias.

"A politica é diálogo, entendemento e posta en común", afirmó el portavoz del gobierno local, algo que replicó el portavoz nacionalista declarando que el acuerdo pone por delante "os intereses da Coruña e dos seus cidadáns", matizando que "o BNG non vota os orzamentos do PSOE, o BNG vai votar a favor dos orzamentos que acordou co goberno local".

Congelación de impuestos y cuatro ejes para las cuentas

Para el 2026, A Coruña contará con un presupuesto de 375.327.516,56 euros, una cifra que supone un 1,1% menos que lo presupuestado este 2025.

Entre los ingresos, el acuerdo contempla la congelación de los impuestos y tasas municipales para el próximo año. Este fue el primer punto de encuentro alcanzado entre PSOE y BNG durante las negociaciones, y cuenta con excepciones. El servicio de ayuda a domicilio sí subirá, debido a la normativa autonómica, como también lo hará la tasa de basura.

En cuanto a los ejes que estructuran los presupuestos, dentro del ámbito económico, equipamientos y planificación estratégica destacan el impulso a la Cidade das TIC, con la redacción de su primer Plan Director y el convenio con la Universidade da Coruña; la mejora de servicios públicos municipales; la licitación de los nuevos servicios de recogida y limpieza para el período entre el cuarto trimestre de 2026 y el primero de 2027 y el tratamiento de basuras; o los fondos del Plan Estratéxico 2030-2050, que capitanea la exsubdelegada del Gobierno, María Rivas, y la nueva fase de Coruña Marítima o la financiación para los accesos al nuevo CHUAC.

Dentro de las políticas de bienestar, vivienda y protección social sobresalen el incremento de recursos para el Servizo de Axuda no Fogar, para el Bono Taxi, las bolsas comedor y políticas sociales y culturales, además del impulso de EMVSA como empresa pública municipal de vivienda gestionando, entre otros asuntos, la bolsa de viviendas sociales municipales.

En lo relativo a la movilidad sostenible, espacios verdes y accesibilidad, el acuerdo aborda la licitación del contrato de transporte público, con un nuevo mapa de líneas, además de inversiones para ampliar espacios peatonales y ciclistas o medidas para reducir las emisiones.

Los barrios son otro de los ejes centrales. En este aspecto, los presupuestos incluyen partidas para el Plan de Barrios 2025-2027 con el foco puesto en la distribución equilibrada de los recursos y el impulso de proyectos para fortalecer la vida comunitaria y mejoras urbanas.

El PP critica un gobierno local "sin rumbo" y "sin futuro"

En su turno, el portavoz del grupo del PP, Miguel Lorenzo, criticó que estos presupuestos eran muestra de "las mismas promesas, los mismos anuncios y los mimos incumplimientos" y que se aprueban a punto de finalizar el año, posponiendo su entrada en vigor. Lorenzo también criticó que en el anterior presupuesto se dejaron 116 millones de euros sin ejecutar al mes de septiembre, por lo que las cuentas de este año no resultan para los populares como "creíbles".

En su turno de réplica, Lage respondió que a fecha de 31 de diciembre, A Coruña cerrará el año con una deuda vida del 15,05% y que el año 2024 se completó con un 97,29% de ejecución y recordó que planes como el de barrios son plurianuales.

Por su parte, Lorenzo, afirmando que los impuestos subirán, en referencia al copago de la ayuda a domicilio o la basura, consideró que esto no se traduce "en beneficio para los coruñeses" y, citando el informe del interventor, señaló que hay previsiones de ingresos como las relativas a la tasa turística o el tratamiento de basuras que carecen de la justificación correspondiente.

Dirigiéndose directamente al portavoz nacionalista, Lorenzo criticó que Jorquera apoye en esta ocasión unas cuentas mientras entiende que críticas del anterior ejercicio, como la inestabilidad financiera, se mantienen. "Me gustaría saber por qué ahora, con los mismos problemas, cambia de opinión", declaró.

Sobre las partidas, Lorenzo consideró insuficiente lo destinado a las becas comedor, una cuantía que ha subido hasta los 2 millones de euros, o la falta de planes para la creación de nuevas instalaciones deportivas en la ciudad, además de falta de apoyo al comercio local al contemplarse un solo convenio con una asociación.

Entre sus reclamaciones, el Partido Popular también demandó más inversiones en seguridad, pidiendo una policía de barrio ante el "aumento de delitos en la ciudad".

De cara a próximas sesiones, Lorenzo, criticado por la falta de alternativas, aseguró que hará "propuestas. El año pasado atendieron una y este año ninguna. Para este año seguiré haciendo propuestas, aunque de nada sirve levantar la mano si después no cumplen".

Debate sobre la vivienda

El problema de acceso a la vivienda fue uno de los puntos centrales del debate. Tanto el gobierno local como el BNG defendieron que este plan presupuestario impulsa la activación de las herramientas de las que dispone el Concello en esta materia, señalando a la Xunta de Galicia como responsable por sus competencias.

En este sentido, ambas formaciones citaron medidas contempladas en el plan como la regularización de las viviendas de uso turístico, el impulso a EMVSA o fondos destinados a la reahbilitación y actuaciones de accesibilidad. Asimismo, se incluye un programa de asesoramiento apra personas inquilinas.

En contraposición, los populares afirmaron que "no hay política de vivienda en esta ciudad", aludiendo a unos altos precios que vincula a seis años "de gobierno socialista con Pedro Sánchez y en la ciudad" y una bajada de la oferta frente a un aumento de la demanda. Según los últimos datos del Observatorio da Vivenda de la Xunta, el precio del alquiler en noviembre descendió por segunda vez desde la aprobación de la zona tensionada.

El PP también criticó falta de inversión para la rehabilitación de vivienda y de domicilios vacíos o recortes en la subvención de ascensores. "Desde que gobiernan están expulsando a los jóvenes de la ciudad porque no encuentran vivienda", aseguró.

En respuesta, Lage señaló que en los últimos 15 años, la Xunta de Galicia, con competencias en materia de vivienda, "só fixo 40 vivendas nunha cidade con máis de 3.000 demandantes de vivenda. Compartimos que esta situación é unha emerxencia social, pero formule entón unha proposta alternativa". Desde la bancada nacionalista, Jorquera también citó este dato, criticando que el PP local no reconozca que "o problema da vivenda ten que ver coa Xunta", como sucede con otras políticas sociales.

Mundial 2030

Por otra parte, el PP señaló que estos presupuestos no contemplan una partida concreta para financiar las actauciones para adecuar el estadio de Riazor de cara al Mundial 2030, algo que Lorenzo señaló que "desapareció de la agenda" y que, por ello, ha solicitado una comisión de seguimiento.

"Va a ser como el poblado navideño. Va a quedar en una expectativa", espetó, antes de pedir "valentía".

En el turno de réplica, Lage aludió al 97% de ejecución presupuestaria y una deuda viva que mañana, a 31 de diciembre, quedará en un 15,05%.