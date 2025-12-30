El pleno de Arteixo (A Coruña) aprueba el plan estratégico de subvenciones con 3,9 millones de euros

El pleno municipal del concello de Arteixo, en A Coruña, aprobó con los votos a favor del PP, BNG y la concejala no adscrita Noelia Martínez, y la abstención del PSOE una prórroga del plan de subvenciones.

De esta manera, se destinarán cerca de 3,9 millones en el 2026 a proyectos de ANPAS, asociaciones con objetivos sociales como Agarimo, Aspace o Adaceco, entidades culturales como Xiradela, becas comedor y a la reserva de plazas para vecinos de Arteixo en la residencia de mayores, entre otros.

También entran en este presupuesto las subvenciones a los clubes deportivos, aquellas destinadas a reducir el coste del billete en el transporte público municipal o las subvenciones destinadas a la instalación de ascensores en los edificios que carecen de ellos.

Este plan sirve como documento base para que el Concello lance convocatorias anuales en áreas clave como: promoción económica (creación de empresas, empleo), cultura, deportes (atletas y entidades), igualdad y violencia de género, y servicios sociales (ONGs). Luego las diversas entidades e interesados tienen que solicitar las subvenciones correspondientes.

Aprobación de los presupuestos del 2026

El pleno municipal también realizó este martes la aprobación definitiva de los presupuestos del año 2026, que ascenderán a 66,2 millones de euros.

Las cuentas incluyen inversiones como la prevista para la travesía de Arteixo, a la que se destinarán 2,2 millones de los 3,6 millones necesarios para su ejecución. Otra actuación importante será la humanización de la travesía de Oseiro, con una consigna de 420.000 euros en el capítulo 6 del presupuesto, de un coste total próximo a los 700.000 euros.

Asimismo, en ellos se contempla la urbanización de la denominada zona de las Repúblicas, en el núcleo de Arteixo, con otros 420.000 euros presupuestados de los 630.000 euros de inversión total, así como la humanización de las calles Domingo de Andrade y Pedro de Monteagudo, también en Arteixo para las que se reservan 425.000 euros de los 550.000 que supone el proyecto en su conjunto.

Otras partidas importantes corresponden a obras ya iniciadas en 2025 y cuya finalización está prevista para 2026, como la urbanización de la plaza Figueroa, con una inversión total cercana a los 500.000 euros, de los que se abonarán 309.000 euros correspondientes a la parte final de la obra; el parque de Herbales, en Chamín, donde se pagarán 330.000 euros en 2026 de un total de 630.000; o la casa de baños del complejo del Balneario, para la que se consignan un millón de euros de un presupuesto global de 3,6 millones, de los cuales dos millones proceden de fondos europeos.