Ya es oficial: el autobús urbano en A Coruña costará lo mismo en 2026 y será gratis para algunos usuarios

Esta rebaja se enmarca dentro del sistema de subvenciones públicas previsto para 2026, lo que permitirá que el billete siga contando con un descuento del 40%, cofinanciado entre el Concello y el Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible (MITMA). De esta forma, la tarifa ordinaria se mantendrá en los actuales 1,30 euros, sin cambios.

El precio del autobús urbano en A Coruña se mantiene en 2026

El Gobierno local ha dado luz verde este martes a la continuidad de las tarifas reducidas del transporte urbano durante 2026. De este modo, el billete sencillo de autobús seguirá costando 0,45 euros cuando el pago se realice con la tarjeta Millennium, o mediante el pago con QR a través de la App Coruña, gracias a la prórroga del sistema de ayudas públicas previstas para el próximo año.

Este esquema permitirá conservar el descuento del 40% sobre el precio ordinario, financiado de forma conjunta por el Estado y el Concello. La decisión municipal también garantiza la permanencia de las bonificaciones para distintos colectivos. En el caso de los perfiles social, universitario y joven, el descuento alcanza el 50%.

Así, la tarifa social se mantendrá en 0,12 euros por viaje, frente a los 0,23 euros que costaría sin subvención, mientras que el billete universitario continuará en 0,15 euros, muy por debajo de los 0,30 euros del precio sin ayuda. La tarifa joven se mantiene en 0,38 euros.

Se mantiene la gratuidad total del transporte público urbano para los menores de 15 años, lo que favorece el acceso igualitario a la movilidad, apoya a las familias en la reducción de gastos y fomenta el uso del transporte público desde edades tempranas.

Teniendo todo esto en cuenta, así quedan las tarifas del autobús urbano a partir del 1 de enero de 2026 en A Coruña para los usuarios que utilicen la tarjeta Millennium: