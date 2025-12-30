Fallece en A Coruña Pepe Vázquez, impulsor de la Taberna O'Secreto

Luto en la hostelería de A Coruña por la muerte de Pepe Vázquez, impulsor de la Taberna O'Secreto. Conocido como Pepe el del Secreto, se puso en 1997 al frente del establecimiento fundado en Linares Rivas, antes de su traslado a la calle Alameda, donde se encuentra actualmente.

Su buen hacer es conocido no solo en el sector, sino también entre los coruñeses que tanto apreciaban su cocina y su vino. Y es que O'Secreto es un referente nacional, un templo del vino con numerosas referencias que el sobrino de Pepe y ahora responsable del restaurante, el sumiller Xurxo Rivas, conoce a la perfección al igual que lo hacía su tío.

Y es que quien visita O'Secreto sabe que puede dejarse guiar por las recomendaciones de sus responsables. Ya era así con Pepe, gran conocer de la materia prima que empleaba en un restaurante que se ha convertido en uno de los más queridos de la ciudad.

Se va así un referente de la hostelería coruñesa, que será velado este martes en el Tanatorio Albia de Agrela. La ceremonia de despedida será esta misma tarde.

24 años en la calle Alameda

"Nosotros llegamos en 1997, pero la taberna ya existía desde los años 30. El edificio en el que estaba tenía dos portales y uno de ellos daba a un pasillo de unos 20 metros que cuando llegabas al fondo te encontrabas la taberna. De ahí pensamos que viene el nombre", contaba Xurxo a Quincemil hace unos años.

El establecimiento original tuvo que hacer las maletas en el año 2001, ya que el edificio en el que estaba situado fue declarado en ruinas. Finalmente se trasladaron al número 18 de la calle Alameda, donde durante años estuvo el Don Pintxo.

El local fue reformado en varias ocasiones y se amplió al adquirir el sótano, que durante años fue el mítico pub Parrús. Ahora aquel negocio que empezó como una taberna "secreta" se ha convertido en un amplio, luminoso y encantador local que tiene capacidad para dar de comer a 200 personas.

Este local que nació como un bar de vinos cuenta con unas 1.500 referencias. Más allá del vino, O'Secreto es conocido por su cocina, con una carta que se compone de tres pilares: los embutidos, las raciones y los platos de temporada.