Culleredo (A Coruña) aprueba el plan de mejora de infraestructuras públicas

El Concello de Culleredo aprobó este martes, 30 de diciembre, por unanimidad de forma definitiva el modificativo de crédito que permitirá movilizar 7,9 millones de euros en inversiones de mejora de infraestructuras públicas municipales. Esta cantidad forma parte de los 17 millones de euros de ahorro acumulado que se destinarán a actuaciones de interés para el municipio.

El pleno rechazó, avalado por un informe de Intervención, la única alegación presentada al modificativo. Los técnicos municipales señalaron que procedía su desestimación al entender que no contenía ninguna de las causas tasadas por ley. En este caso no existía, según Intervención, ningún defecto de forma en su tramitación y, por otro lado, tampoco tenía "carácter improcedente el gasto del crédito extraordinario".

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, asegura que se trata de una inversión ambiciosa que pretende dotar al municipio de infraestructuras de calidad en el ámbito deportivo y cultural, pero también en actuaciones de saneamiento y accesibilidad. "Estas inversiones darán respuesta a muchas de las demandas del tejido asociativo y vecinal. Ahora, nuestra prioridad será ponerlas en marcha lo antes posible", apuntó el alcalde.

Esta aprobación definitiva permitirá poner en marcha un plan de mejora de infraestructuras, propuestas por el gobierno local y por el grupo municipal del BNG, entre las que destacan: la reforma del campo de fútbol de O Carrizo, en O Portádego, la renovación del césped del campo de Rutis, la rehabilitación de los vestuarios del campo de O Burgo y de Tarrío, la construcción de nuevos vestuarios en Almeiras, la mejora de la iluminación del campo y del pabellón de O Burgo, y la sustitución de redes y porterías en los campos de fútbol municipales.

A estas obras se sumarán, enmarcadas dentro de este plan, la rehabilitación integral del polideportivo de Tarrío, la instalación de marcadores electrónicos en campos de fútbol y pabellones, la reforma de las pistas deportivas de Alvedro, la renovación de las pistas de Fonteculler, en el entorno de la avenida Portádego, el cierre perimetral de las pistas de la avenida Juan Carlos I, la renovación del espacio deportivo de Sésamo, la reforma integral de la pista de Los Olivos–Vallesur, la creación de una nueva pista multideporte en Vilaboa, en el parque Sofía Casanova, y la reparación de las cubiertas de instalaciones deportivas y en los campos de chace de titularidad municipal.

Por otro lado, este ambicioso proyecto contempla la renovación del Conservatorio Municipal y una nueva área de Rehabilitación Integral en la Fonte da Balsa, además de obras de saneamiento en Celas, Castelo, Sueiro e Sésamo, así como intervenciones de mejora de la accesibilidad en Vinseira, Orro, Bregua y Celas. También se prevé la instalación de un nuevo parque infantil en As Brañas, el asfaltado de la calle Pomares, el arreglo de la calle Miguesas, y la reparación del puente elevado sobre la vía ferroviaria en O Burgo.

Pistas deportivas de la plaza Europa

Además, el pleno aprobó esta mañana destinar 465.903 euros del POS Adicional a la ejecución de la reforma integral de las pistas deportivas de la plaza Europa, situada en el centro de O Burgo. La propuesta se aprobó con los votos a favor del gobierno local, Alternativa dos Veciños y Partido Popular y con la abstención del BNG. La obra incluirá también la renovación completa de las sendas peatonales de la plaza, lo que transformará este espacio urbano de O Burgo.

El gobierno local pretende apostar por una actuación más ambiciosa e integral, que no se limita únicamente a la zona verde, sino que conjuga la mejora del ámbito deportivo y de la accesibilidad de esta plaza.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, señaló el doble del proyecto; por un lado, acondicionar las pistas para la práctica deportiva y, por otro, garantizar la movilidad interior del espacio urbano.