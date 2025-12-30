A Coruña da luz verde al proyecto de la nueva ordenanza del Servicio de Ayuda en el Hogar

La Xunta de Gobierno local de A Coruña aprobó este martes, 30 de diciembre, el proyecto de la ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). Un escrito que actualiza la regulación municipal vigente desde 2010, modificada en 2012, para adaptarla a los cambios normativos producidos en Galicia y en el sistema de dependencia.

Con esta propuesta de actualización, el Concello busca garantizar mayor seguridad jurídica, equidad en el acceso y coherencia con el marco legal actual. En este sentido, la ordenanza clarifica las modalidades del servicio (dependencia, libre concurrencia y urgencia), los procedimientos de acceso, las prioridades y la intensidad de la atención, haciendo que el funcionamiento del SAF sea más transparente y previsible para las personas usuarias y sus familias.

Además, se actualiza el sistema de cálculo de la capacidad económica y del copago conforme a la normativa autonómica. Por este motivo, la ordenanza del SAF se tramita de forma coordinada con la ordenanza fiscal correspondiente, garantizando una aplicación correcta y homogénea.

La nueva regulación refuerza el seguimiento, la coordinación y el control de la prestación del servicio, incorporando criterios técnicos actualizados que permiten una atención domiciliaria más eficaz y adaptada a las necesidades reales de la población.