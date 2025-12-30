A Coruña creará dos pistas multideporte más y da luz verde a la ampliación del convenio de Santa Lucía

Obras en A Coruña para convertir el mercado de Santa Lucía en un centro de salud Quincemil

La Xunta de Goberno Local celebrada este martes tras el pleno municipal en el que se aprobaron los Presupuestos Municipales 2026 dio luz verde a la ampliación del convenio de Santa Lucía por dos años y a la transferencia de crédito para la creación de otras dos pistas multideporte, entre otros asuntos.

Así, se ha dado luz verde a la primera adenda al convenio de colaboración entre el Sergas y el Concello para construir el nuevo centro de salud de Santa Lucía. Las obras en este espacio comenzaron el pasado mes de noviembre, dando respuesta a una demanda vecinal histórica.

El acuerdo, firmado a mediados de este año, establece los compromisos económicos, técnicos y administrativos de ambas partes, entre los que se encuentran la vigencia del propio convenio, que ahora se extenderá a dos años debido al periodo de garantía de la obra. La previsión es que las obras terminen en febrero de 2027.

Por otro lado, A Coruña contará con dos nuevas pistas multideporte entre Cuatro Caminos y A Cubela, en la plaza Elvira Bao Maceiras, y en Lonzas, junto a la avenida de Cádiz. Esto será posible gracias a la aprobación de una transferencia de crédito precisa para iniciar los trámites previos a su creación.

70 nuevos puntos limpios

La Xunta de Goberno Local aprobó este 30 de diciembre la salida a concurso del contrato de suministro de 70 nuevos puntos limpios de proximidad, una medida que busca mejorar el servicio de recogida de residuos al mismo tiempo que se promueve su separación en origen.

En este caso, de residuos domésticos especiales. La inversión prevista, de 3,8 millones de euros, está financiada con fondos europeos Next Generation, correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.