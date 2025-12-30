Carral (A Coruña) retira dos coches abandonados: uno de ellos llevaba desde el 2020 en la calle

El Concello de Carral ha retirado dos coches abandonados de la vía pública. Las actuaciones, que forman parte de una campaña para minimizar problemas de salubridad en el término municipal, requieren de un informe previo por parte de la Policía Local y del personal técnico de Medio Ambiente.

Uno de ellos llevaba desde el 2020 en la DP-2104, la carretera que conecta con Quembre. El otro llevaba más de dos años en la DP-2106, en As Táboas (San Vicente de Vigo). El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, inició este proceso cuando llegó al concello, según señala en un comunicado el ayuntamiento.

Así, tras estudiar cada caso y certificar el estado de abandono del automóvil, la Policía Local elabora un informe en el que se concluye esta circunstancia. El personal técnico de Medio

Ambiente hace lo propio y se encarga de contactar con el propietario para informarle de que dispone de un plazo para formular alegaciones.

Una vez transcurrido este tiempo sin que se presenten alegaciones, se propone la declaración del automóvil como residuo y se contacta con un gestor autorizado que procede a su retirada.

El regidor avanza que se está tramitando la retirada de otro vehículo pero, en este caso, este se encuentra en un terreno privado, algo que "dilata máis os prazos".