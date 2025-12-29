PSOE y BNG se ponen de acuerdo en A Coruña para que 2026 tenga un presupuesto de 375 millones

Inés Rey y Francisco Jorquera firman este lunes el acuerdo para el presupuesto de A Coruña para 2026. Quincemil

El nuevo año tendrá nuevo presupuesto en A Coruña. Al contrario que en 2025, el Gobierno local y el BNG se han puesto de acuerdo para elaborar las cuentas. Este lunes han firmado el pacto la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz municipal nacionalista, Francisco Jorquera.

El BNG avanzó hace diez días que las negociaciones con el Gobierno local para acordar el presupuesto iban por buen camino, tras destacar que el documento incluiría de nuevo la participación de los vecinos y que el Pleno recuperaría competencias en materia presupuestaria, de manera que las modificaciones en las cuentas tendrían que ser debatidas por la Corporación.

Unos días después, la alcaldesa avanzaba que el presupuesto para 2026 asciende a 375 millones de euros (406 millones con la suma de las cuentas de los organismos dependientes). Rey agradecía al BNG y a Jorquera la "capacidad de poner la ciudad por encima de cualquier otro interés" a la hora de acordar las cuentas.

Hace más de un año, los nacionalistas decidieron no apoyar los presupuestos por los incumplimientos de acuerdos incluidos en el pacto de investidura que convirtió a Rey en regidora en junio de 2023, lo que había originado "una quiebra del principio de confianza".

Esta situación derivó en una cuestión de confianza de la alcaldesa vinculada al presupuesto que Inés Rey no superó, aunque las cuentas fueron aprobadas un mes después al no prosperar una moción de censura por falta de acuerdo entre los nacionalistas y el grupo municipal del PP.

Hoy el clima es diferente. Jorquera ha admitido que se ha avanzado en el cumplimiento de acuerdos pasados y que las dos fuerzas pplíticas "han cedido" en la negociación.

La propuesta de presupuesto será aprobada de forma inicial mañana martes 30 de diciembre, con el rechazo de los populares, en un Pleno extraordinario. Tras un periodo de exposición pública para posibles alegaciones, volverá al salón de sesiones para el visto bueno definitivo, con lo que entrará en vigor ya comenzado el nuevo año.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.