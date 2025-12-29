Nuevo robo en A Coruña: se llevan una caja con llaves de una librería del Agra del Orzán

La oleada de robos en A Coruña, que desde hace semanas afecta a diferentes locales comerciales y de hostelería, ha continuado esta noche. Esta madrugada se ha registrado un robo en la librería Ramos situada en el número 19 de la calle Andrés Gaos, en el Agra del Orzán. Un incidente que se suma a los registrados estas semanas en zonas como Cuatro Caminos, Os Mallos y en el centro de la ciudad.

El escaparate del local amaneció esta mañana con los cristales de la puerta reventados. Desde el establecimiento explican a Quincemil que los ladrones no se llevaron nada de valor: "Se llevaron una caja con llaves".

El lunes de la semana pasada, un agente de la Policía Local de A Coruña, que se encontraba fuera de servicio, frustró un intento de robo con violencia en la zona de Cuatro Caminos. El agente, como informó la Asociación Profesional de Policía Local, no dudó en intervenir para frenar la acción, llegando a sufrir lesiones.