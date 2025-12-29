El Monumento al Voyeur de Arteixo (A Coruña) pide un cambio de escalera: el óxido se la come

Arteixo, en A Coruña, cuenta con una estatua icónica, la estatua del mirón, o vixiador o el monumento al "voyeur", situado en la zona de Sabón, en la senda azul.

El paso del tiempo va haciendo mella en los diferentes acabados, especialmente en su escalera, a donde la gente se sube para poder hacerse fotografías con las que luego ilustrar sus perfiles en redes sociales fingiendo que sus ojos otean el horizonte a través del catalejo, que presenta un peso de 3.500 kilos y 14 metros y medio de largo. La boca del catalejo tiene un diámetro de tres metros.

Creada por Enrique Saavedra López, más conocido como Chicheri, este escultor nacido en Madrid en 1963 recibió el encargo de la Demarcación de Costas para conmemorar la construcción del paseo marítimo arteixán. Su taller se encuentra en la comarca y esta estatua es una de las más conocidas elaboradas por él en el entorno.

Estado actual del monumento. Cedida.

Su instalación data del año 2006, hace ahora veinte años. Una efeméride que cumple con algunas mejoras que acometer. El conjunto escultórico se compone de dos partes, el propio catalejo y la silla, dos elementos que no se conciben el uno sin el otro.

El principal problema, la silla del monumento

La silla de cinco metros de altura de acero galvanizado que permite convertirse en auténticos mirones es la parte que mayor desgaste presenta.

"En 2013 se instaló la actual silla, de acero galvanizado. Es un material que tiene su duración, especialmente en un sitio con corrosión como es este, al borde del mar. Tiene bastantes partes ya oxidadas", explica Chicheri en conversación con Quincemil. La original, elaborada en acero inoxidable, fue robada por causas que no llegaron a trascender, y tuvo que ser repuesta para conservar el diseño original del monumento.

Precisamente esa cercanía es la que acelera el proceso: "Una vez que se empieza a oxidar, empieza a morder. La solución es cambiarla", confirma.

"Estructuralmente todavía funciona, pero tiene varios puntos donde ya ha atacado la corrosión y debería cambiarse entera porque este proceso va muy rápido", recalca al insistir que visualmente ya se notan los achaques del paso del tiempo, algo que afea un lugar que acumula centenares de fotos durante el año.

Los primeros avisos, insiste Chicherri, de los efectos de la corrosión llegaron en 2023, y dio parte al ayuntamiento arteixán para que pudieran subsanarlos.

El ayuntamiento insiste en que en primavera se realiza una revisión de todo el paseo marítimo

El paseo marítimo de Arteixo es uno de los más icónicos de toda la comarca debido a su belleza y a la gran afluencia a sus playas, lo que implica un gran trabajo de conservación y mantenimiento, consignado en los presupuestos que aprueban anualmente.

"La estatua se restaura periódicamente, pero está al lado del mar", confirman fuentes municipales consultadas por Quincemil con respecto a su estado actual.

"En primavera se realiza una revisión general de todo el paseo marítimo", explican también. Las actuaciones urgentes, entre ellas "asuntos eléctricos o similares", se ejecutan de forma inmediata, según son detectadas.