Herida en A Coruña una mujer de 61 años tras ser atropellada en la calle Nicaragua

Una mujer de 61 años resultó herida leve este lunes, 29 de diciembre, por la mañana tras ser atropellada en el cruce de las calles Nicaragua y Enrique Dequidt Hevia.

Según fuentes de la Policía Local, el incidente se produjo sobre las 10:18 horas, cuando la Central de Emergencias del 112 recibió el aviso que posteriormente se les notificó. La mujer se encontraba cruzando por un paso de peatones sin semáforo cuando fue alcanzada por un vehículo que circulaba por la vía.

Como consecuencia del incidente, la Policía cortó el tráfico en la calle para atender a la mujer.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias (061) para proceder al traslado a CHUAC de la víctima.