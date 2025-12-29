Ofrecido por:
Detenido en A Coruña un hombre por pinchar las ruedas del coche en el que viajaba su novia
El arrestado siguió a su pareja, que iba en compañía de otra persona
La Policía detuvo en la tarde del domingo a un hombre acusado de haber pinchado las ruedas del coche en el que viajaba su novia junto a otro individuo.
Fuentes de la Policía Local indican que el varón estuvo siguiendo a su pareja y a la otra persona, hasta llegar a cometer la agresión en el entorno del monte de San Pedro entre las 20:00 y las 21:00 horas.
Tras recibir el aviso, agentes de la Policía Local se desplazaron hasta la casa del denunciado, procediendo a su arresto. Posteriormente fue puesto a disposición de la Policía Nacional.