A Coruña despedirá el 2025 con sol y una ligera subida de las temperaturas Enrique Romanos Tardío

A Coruña cerrará el 2025 con buen tiempo. MeteoGalicia y la Aemet prevén para los tres últimos días del año sol y una subida leve de las temperaturas invernales. Los coruñeses continuarán las semanas festivas ataviados con las bufandas, pero con los paraguas guardados, en un escenario marcado por cielos despejados.

Este lunes, 29 de diciembre, el tiempo será soleado y seco. A primera hora de la mañana los termómetros de la ciudad marcaban 5 grados, aunque a lo largo del día las máximas alcanzarán los 16 grados. Ya por la noche, las temperaturas descenderán hasta situarse en torno a los 7 grados.

Bo día! Comezamos a semana na influencia anticiclónica.



De novo tempo seco, con forte contraste entre o frío e as xeadas da madrugada e os valores máis suaves ao principio da tarde.



Esta situación estable manterase ata Aninovo. pic.twitter.com/1iAdZPhs27 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 29, 2025

Una situación muy similar se vivirá el martes, 30 de diciembre, también dominado por el sol. Para este día, se esperan máximas de hasta 13 grados y mínimas de 5 grados, aunque hacia la noche el mercurio rondará los 9 grados.

El último día del año, el miércoles 31 de diciembre, mantendrá la tónica general con sol y presencia de algunas nubes de cara a la tarde. Habrá una ligera bajada de las temperaturas que se situarán entre los 4 y 13 grados. En Nochevieja será necesario abrigarse, ya que el mercurio marcará alrededor de 8 grados.