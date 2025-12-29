Un conductor pierde el control de su coche en Monte Alto, en A Coruña, y choca contra dos vehículos

Esta tarde, pasados unos minutos de las 16:30 horas, un conductor perdió el control de su vehículo en el barrio de Monte Alto. El accidente se produjo en el cruce entre las calles Santo Tomás, Orillamar y la Fuente de San Amaro, con el conductor chocando contra otros dos vehículos y unas vallas.

Debido al choque, el vehículo del conductor quedó atravesando la carretera después de dar contra el bordillo de una de las aceras. Uno de los turismos afectados tuvo daños en una de las ruedas y en la parte trasera, mientras que el del conductor perdió la placa de la matrícula y parte de la zona delantera. Posteriormente, el hombre fue sometido a un test de alcoholemia dando positivo. Algunos testigos del accidente indican que el varón salió ebrio de uno de los locales de la Fuente de San Amaro.

A consecuencia del siniestro, que afortunadamente se saldó sin heridos, hubo que cortar el tráfico en la zona de manera momentánea. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de Bomberos.

Pasadas las 18:00 horas la circulación ya había quedado completamente restablecida.