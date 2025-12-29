ALAS A Coruña celebra la condena del caso de Samuel Luiz: "Nombrar el odio no divide, sino que protege"

La asociación LGTBIQ+ ALAS A Coruña ha celebrado este lunes la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma las condenas de entre 20 y 24 años de cárcel para los asesinos de Samuel Luiz. En un comunicado, la entidad defiende este fallo como un avance en el reconocimiento jurídico de los delitos de odio.

Para la asociación, la resolución del TS confirma "lo ya señalado por las instancias judiciales inferiores: la extrema gravedad de los hechos, la alevosía del ataque y la concurrencia de la agravante de discriminación por orientación sexual". Durante el proceso judicial, ALAS actuó como parte de la acusación popular.

La entidad subraya que el escrito del Alto Tribunal consolida que "el odio no tiene cabida en una sociedad plural y diversa", subrayando que el hecho de que se viera reconocida la motivación discriminatoria en el crimen confirma que la violencia contra las personas LGTBI+ no es "casual ni fortuita".

Entre los acusados, Diego Montaña es quien hará frente a una pena que condena un delito de asesinato con agravante de discriminación por orientación sexual.

En la sentencia del TS, se considera probado que Montaña gritó a Samuel Luiz "deja de grabar, a ver si te voy a matar maricón" antes de iniciar la pelea que acabaría con la vida de la víctima.

La presidenta de ALAS, Ana G. Fernández, ha reiterado en el comunicado que "esta sentencia deja claro que la justicia no puede mirar hacia otro lado cuando la violencia está impulsada por el odio. Nombrar el odio no divide, sino que protege. Identificarlo y sancionarlo cuando concurren los requisitos legales es una forma de defensa de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas LGTBI+".

Prevención y educación

A mayores, la asociación recuerda que la erradicación de la violencia no puede limitarse al ámbito judicial, por lo que, en palabras de su presidenta, "la lucha contra la violencia exige también prevención, educación y un compromiso firme de las instituciones y de la sociedad frente a los discursos que deshumanizan y legitiman la exclusión".

ALAS recuerda que la aprobación de un Pacto de Estado frente a los delitos de odio hacia grupos vulnerables y otras medidas para la igualdad real del colectivo LGTBI+ también forman parte de la defensa de la memoria de Samuel Luiz, junto a mayores recursos para el sistema judicial.

"Ese es el único camino para honrar a Samuel y para trabajar para que hechos como los ocurridos no vuelvan a repetirse", concluye.