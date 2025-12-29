La abogada Militza Prieto sustituye a Roberto García en el grupo municipal del PP en A Coruña

Segundo cambio en el grupo municipal del PP de A Coruña en el mandato actual. La marcha de sendos concejales para ocupar cargos de la Xunta de Galicia ha motivado que los puestos siguientes en la lista con la que los populares concurrieron a las elecciones de 2023 entren a formar parte de la Corporación. Judit Fontela fue relevada por María Jesús Fariñas; ahora a Roberto García le sustituye Militza Prieto.

Abogada con ejercicio en España desde 1994, Prieto es mediadora inscrita en el Servicio de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y colabora con asociaciones como la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg) ayudando en temas de extranjería y solicitud de pensiones, informa el grupo del PP.

Los populares felicitan a Roberto García por su "gran trabajo” en el grupo municipal "en defensa de deportistas y clubes coruñeses”, que continuará en su nueva responsabilidad como secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia.

García, que sustituye tras 16 años a José Ramón Lete Lasa como secretario xeral para o Deporte en tres etapas diferentes, ha sido concejal popular en la oposición en los dos mandatos de Inés Rey.

Fariñas por Fontela

La de García es la segunda baja que registra el PP desde las últimas elecciones municipales. En mayo de 2024 Judit Fontela fue nombrada directora xeral de Mobilidade de la Xunta. Había entrado en la Corporación como número cuatro en la lista de los conservadores un año antes.

Fontela fue sustituida en A Coruña por María Jesús Fariñas, licenciada en Ciencias Económicas y docente en la Escuela de Marketing y Publicidad Marcelo Macías. Había sido la número 12 en la candidatura del Partido Popular.