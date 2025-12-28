El otro 'punto negro' de A Coruña que saca de quicio a los conductores de bus urbano

Los conductores de bus urbano de la ciudad de A Coruña han denunciado a través del sindicato CSIF otro "punto negro" que consideran que se da en la movilidad: la confluencia en un mismo espacio de peatones y vehículos autorizados en la zona de La Marina.

Lo han hecho a través de varias publicaciones en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Aunque es una queja antigua, el mayor trasiego de transeúntes debido a las fechas navideñas ha hecho que la central sindical haya reflotado esta demanda.

La reclamación se centra en la plataforma compartida, solicitando que se adopten medidas preventivas para separar el tráfico de personas del de autobuses.

En varios de los vídeos, que muestran la perspectiva del conductor del vehículo, se ve la cercanía entre ambos tipos de circulación y el peligro que entraña. En algunos de ellos, han empleado herramientas de Inteligencia Artificial.