PSOE y BNG firmarán el acuerdo para los presupuestos de A Coruña 2026 este lunes

El calendario previsto finalmente se cumplirá. El PSOE y el BNG de A Coruña firmarán este lunes el acuerdo por el cual se aprobarán los presupuestos para la ciudad de cara al año 2026, en un proceso que se lleva negociando desde el verano y que culminó a mediados de esta semana.

El partido que ostenta el gobierno municipal y su apoyo, el BNG, suscribirán el acuerdo político tras el OK a los números este lunes 29 de diciembre a las 11:30 en el salón rojo del Palacio de María Pita.

El acto contará con los dos cabezas de lista, la alcaldesa Inés Rey y el portavoz del partido frentista, Francisco Jorquera.

El documento irá a pleno el martes 30 de diciembre, en una sesión extraordinaria con ese único punto del día. Todo ello en un proceso más sencillo que para las cuentas del 2025, que tuvieron que ser aprobadas a través de una moción de confianza que acabó superando.

Tras su aprobación inicial, se abrirá un periodo de alegaciones, que culminará con su aprobación definitiva, que no será antes del 1 de enero, por lo que empezará 2026 con las cuentas prorrogadas.

Críticas del PP por no contar con ellos

El principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha criticado tras conocerse las cuentas que el gobierno municipal no haya contado con ellos para elaborar estos presupuestos.