El PP de Culleredo (A Coruña) considera que la sentencia sobre Jardincelas evidencia "la mala gestión"

Culleredo vivió esta semana un respaldo judicial con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestima la reclamación millonaria de la empresa Jardincelas contra el Ayuntamiento.

Sin embargo, para el PP local, el fallo no supone un respaldo a la gestión del alcalde José Ramón Rioboo, sino que pone de relieve décadas de desorganización y servicios sin contratos vigentes.

Los populares señalan que la administración municipal funcionó durante años sin planificación ni cobertura contractual, lo que derivó en servicios prestados en régimen de emergencia.

Entre los ejemplos más graves destacan limpieza de colegios y pabellones sin mantenimiento durante semanas, abandono de zonas verdes y paseos marítimos, y la continuidad de la limpieza viaria en situación precaria.

Además, desde el PP recuerdan que los trabajadores afectados llegaron a pasar meses sin cobrar, mientras el Ayuntamiento eludía responsabilidades pese a permitir la prestación del servicio durante años sin contrato.

La portavoz popular, Izaskun García, subraya que "la sentencia no borra 15 años de negligencia, ni a los vecinos que sufrieron el abandono de servicios básicos, ni a los trabajadores sin cobrar. Esto es un fracaso político, no un problema técnico".

El PP critica que el alcalde intente presentar el fallo como una victoria cuando, según los populares, refleja la falta de gestión y la improvisación que marcaron la administración local durante más de una década, con efectos visibles en la calidad de los servicios públicos y la vida cotidiana de los vecinos.