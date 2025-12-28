Una niña de A Coruña se queda encerrada en un coche y otra le regala unos caramelos de consuelo

No hay nada más bonito que la bondad y la inocencia de un niño o una niña. Por ello, los bomberos de A Coruña fueron ayer testigos de una de esas escenas que se pueden saldar con un "¿quieres jugar?" tan habitual en un parque cualquiera de la ciudad entre pequeños que no se conocían hasta hace minutos.

A las 16:10, los profesionales del parque de Agrela fueron requeridos para actuar en la calle Enrique Mariñas Romero, en el barrio de Matogrande, para liberar a una niña de tres años que se quedó encerrada en un vehículo al permanecer sentada y activarse el bloqueo con las llaves dentro cuando su progenitor salió del mismo.

Tras realizar una apertura por la ventana trasera, con el susto aún en el cuerpo, la pequeña fue liberada. En ese instante, una niña que pasaba por la acera paralela le regaló tres caramelos de forma espontánea, a modo de consuelo para endulzar el mal trago que acababa de pasar.

La acción levantó la admiración de los presentes.