Domingo intenso para los bomberos de A Coruña: un garaje termina lleno de humo por una mala combustión

Los bomberos de A Coruña han tenido un día de actividad en el último domingo de 2025. A las 13.39 se tuvieron que desplazar hasta la calle Rafael Dieste, en confluencia con Avenida de Monelos, para actuar en un garaje del que salía humo por las rendijas de ventilación por encima de la puerta de acceso.

Una vez personados en el lugar con 3 vehículos y 8 profesionales, se entrevistaron con varios propietarios, localizando la causa: un coche que estuvo dentro del recinto encendido durante bastante rato, generando la acumulación del humo por una mala combustión y careciendo el lugar de sistema de extracción automática.

Tras verificar que todo estaba correcto, regresaron a base.

Un rescate en Emilia Pardo Bazán

Además, los bomberos tuvieron que rescatar a una persona incapaz de abrir la puerta en Emilia Pardo Bazán, según relatan testigos presenciales, a las 14:50. Al lugar acudieron también profesionales del 092 y de Emergencias.