A Coruña cierra la primera fase del Plan de Barrios con 1.500 vecinos participando

Imagen de uno de los encuentros celebrados. Concello de A Coruña.

El Plan de Barrios 2025-2027 de A Coruña completó esta semana su ronda inicial de reuniones vecinales, con un total de 25 encuentros en los distintos distritos, que contaron con la participación de 1.500 personas aproximadamente.

La alcaldesa, Inés Rey, acompañada por concejales y concejalas del Gobierno local, se reunió con los vecinos para explicar el plan y recoger sus sugerencias sobre mejoras en cada barrio.

Durante las sesiones, las peticiones más repetidas giraron en torno a incrementar la iluminación en zonas críticas, reparar aceras y calzadas en puntos concretos, reforzar la seguridad vial mediante pasos peatonales y actualizar los equipamientos públicos.

Rey destacó que muchas de estas demandas coinciden con intervenciones que ya están en marcha, demostrando la alineación entre planificación municipal y necesidades de la ciudadanía.

El Plan de Barrios, que cuenta con un presupuesto histórico de 125 millones de euros, está diseñado para actuar de forma equilibrada en los diez distritos de la ciudad.

Su estructura se basa en cinco ejes estratégicos: regeneración urbana y humanización, mejora de parques infantiles y zonas verdes, renovación de equipamientos públicos, movilidad sostenible y adecuación de infraestructuras urbanas transversales.

Según explicaron desde el Gobierno municipal, las propuestas de mayor calado que surgieron en estos encuentros están siendo analizadas para valorar su viabilidad técnica y económica, con el objetivo de incorporarlas en la segunda fase del Plan de Barrios, prevista para 2027-2030.

Actualmente, hay más de 40 actuaciones activas, entre adjudicadas, en licitación, ejecución o ya finalizadas, repartidas en 31 puntos de la ciudad, con un volumen de obra que supera los 50 millones de euros.

El único encuentro pendiente es el del barrio de Feáns, que finalmente se celebrará a comienzos del próximo año.