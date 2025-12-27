A Coruña culmina las obras de saneamiento en Nostián con una inversión de 230.000 euros

A Coruña ha finalizado las mejoras en la red de saneamiento del núcleo de Nostián, una intervención que ha supuesto una inversión de 230.000 euros y que permite optimizar la recogida de aguas residuales en esta zona del municipio.

Los trabajos se desarrollaron a lo largo de los últimos meses y ya se encuentran completamente concluidos.

La actuación se centró en la ampliación de las infraestructuras de saneamiento en el entorno del parque, con la instalación de nuevos colectores separativos en el sector este del núcleo, especialmente en las áreas más próximas a las viviendas.

Esta medida complementa la red existente en la zona oeste, que ya contaba con un sistema unitario y de pluviales, logrando así una mejora global en la gestión del saneamiento en todo Nostián.

Una vez completada la instalación de los colectores, el Ayuntamiento llevó a cabo la renovación del firme, incorporando pavimentos diferenciados para delimitar accesos a viviendas. Esta solución permite incrementar la seguridad viaria y facilitar la convivencia entre peatones y vehículos en un ámbito residencial.