A Coruña abre el último sábado de 2025 con temperaturas bajas y coches cubiertos por helada

Imagen interior de un vehículo helado en Culleredo esta mañana. Quincemil.

A Coruña ha abierto el último sábado del año 2025 mirando hacia los termómetros y con algunas sorpresas a la hora de montarse en el coche si ha quedado aparcado en el exterior.

Debido al frío nocturno, no han sido pocos los vehículos que han amanecido con una capa de hielo, teniendo que retirarse antes de emprender la marcha.

La previsión de Meteogalicia no es mucho más halagüeña en cuanto a temperaturas para hoy. Las mínimas serán de 3 grados y las máximas de 13.

En cuanto al estado de los cielos, la previsión refleja nubes y claros con momentos poco nublados o despejados.

No está previsto que llueva, con valores cercanos al 5% en todas las franjas del día.

Con respecto a la calidad del aire, se mantiene en un nivel favorable en general.