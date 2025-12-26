Ofrecido por:
A Coruña deja atrás el día de Navidad mirando al termómetro: cuatro grados de temperaturas mínimas
Los porcentajes de probabilidad de precipitaciones son bajos para todo el fin de semana
Te puede interesar:Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, viernes 26 de diciembre
A Coruña ha dejado atrás los dos primeros días de fiestas de Navidad mirando el termómetro. Según el parte de Meteogalicia, la ciudad se levanta hoy con unas temperaturas mínimas bajas, de cuatro grados, lo que ha obligado a los herculinos a abrigarse y rescatar del armario sus prendas más gruesas. Las máximas para hoy están en los 12 grados, un valor considerado normal.
Se espera que los cielos alternen períodos de nubes y claros, con otros momentos poco nublados o despejados.
En cuanto a las precipitaciones, los porcentajes son bajos, con un 15% a primera hora de la mañana y un 5% el resto de la jornada.
Con respecto a la calidad del aire, el instituto autonómico determinó que presenta un nivel favorable en general.