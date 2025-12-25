La cara B de la 'tardebuena' en A Coruña: vecinos de la Plaza de Vigo denuncian la suciedad

Los coruñeses se han sumado al nuevo fenómeno de la 'tardebuena' y a celebrar, antes de la propia Nochebuena, el 24 de diciembre en las calles.

Uno de los lugares que más concentración de personas ha presentado en la ciudad fue el entorno de la plaza de Vigo, que esta mañana ha amanecido con restos de la celebración.

Los transeúntes se encontraron en los primeros paseos de la mañana con diferentes recipientes de cervezas vacíos, vasos de plástico usados, restos de cartón, latas y botellas de cristal, en un entorno además donde existe un parque para los más pequeños.

Un hecho que contraria a varios vecinos, que lamentan el estado en el que se encontraron el lugar.

Esta consecuencia contrasta con las imágenes de alegría que se pudieron ver tan solo horas antes tanto en este punto como en otros lugares como la plaza de la Urbana.