Mañana de Nochebuena "relajada y tranquila" en el tráfico de A Coruña

El 24 de diciembre está siendo un día tranquilo en la ciudad de A Coruña, también en cuanto al tráfico se refiere. Después de dos días de grandes atascos en la ciudad, especialmente en los entornos de los centros comerciales con colas de varias horas para salir de aparcamientos como el de Marineda, la mañana se está desarrollando con tranquilidad.

Desde Tráfico aseguran que todo está "tranquilo y relajado", también en los accesos a A Coruña, en los que se suele concentrar la circulación.

Los puntos con más densidad de tráfico están siendo la plaza de Pontevedra, la plaza de Lugo y la plaza de Ourense, con el paso de personas que acuden a los mercados para ultimar las compras para las comidas y cenas de este 24 de diciembre y también por quienes aprovechan este día de clima seco y frío para disfrutar de un paseo o de tiempo con los seres queridos.

Esta misma mañana, el mercado de la plaza de Lugo está teniendo mucho ambiente, con ventas constantes entre pedidos ya encargados y rezagados que se acercan a adquirir las últimas piezas de pescado y marisco disponibles.

Precisamente, en esta zona sobre las 09:30 horas se concentró buena parte del tráfico, como también pasó en Ramón y Cajal, tal y como indican desde la sala de pantallas.

Para lo que queda de día no auguran retenciones ni caos circulatorio porque ya se empiezan a ver coches que salen de la ciudad para sus destinos en los que pasar esta Nochebuena.