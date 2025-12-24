Continúan los robos en A Coruña: entran de madrugada en un restaurante de Cuatro Caminos

A Coruña está siendo en las últimas semanas escenario habitual de robos en comercios locales y de hostelería. Esta madrugada se ha registrado un robo en la taquería Takontento, situada en el número 18 de la calle Primavera, en Cuatro Caminos, un incidente que se suma a los vividos la semana pasada en este mismo barrio y a los registrados en Os Mallos y el centro de la ciudad.

Ha sido la propietaria del local quien ha denunciado los hechos a través de las redes sociales del local, ocurridos esta madrugada de Nochebuena. "Esta mañana hemos sufrido un robo. Han forzado la verja y causado daños al local", explica en un vídeo en el que muestra el estado del exterior del local.

"Esto es una prueba más de todo lo que está pasando en A Coruña", dice la hostelera, refiriéndose a la ola de robos que se están viviendo en diferentes puntos de la ciudad. Por ello, reclama más refuerzo policial por parte de las autoridades: "Hablo por todos los empresarios. A la gente le cuesta levantar un negocio, no es fácil y mantener un local y a los empleados no es fácil. Lo que hacemos es trabajar y trabajar".

En este sentido, señala que "últimamente la ola de robos es impresionante y nadie parece hacer nada. Esta verja cuesta un montón de dinero arreglarla. Tenemos que hacer algo porque las cosas se están yendo de las manos, los robos en A Coruña son cada vez más desorbitados".

Por eso, la empresaria hace un llamamiento a las autoridades para que refuercen la seguridad: "No podemos normalizar vivir con miedo. Levantar un negocio requiere esfuerzo, tiempo, dinero y muchísima energía... y no es justo que esa ilusión se vea golpeada una y otra vez por la inseguridad".

Esta misma semana, el lunes un agente de la Policía Local de A Coruña, que se encontraba fuera de servicio, consiguió frustrar un robo con violencia en la zona de Cuatro Caminos. El agente que no dudó en intervenir para frenar la acción, llegando a sufrir lesiones.