Tensión en la Bresh de A Coruña tras un enfrentamiento entre el vigués Dirty Suc y una persona del público @eestebii

Un momento de tensión protagonizado por el artista vigués Dirty Suc durante su actuación en la fiesta Bresh del pasado viernes en la sala Pelícano de A Coruña se ha viralizado en redes sociales en las últimas horas.

En un vídeo grabado por asistentes al evento se observa cómo el cantante interrumpe su show para dirigirse a una persona del público y posteriormente le lanza algo que encuentra en el escenario.

Según testigos del evento, todo empezó cuando varios asistentes empezaron a hacer comentarios hacia Vigo, de donde es natural el artista. Cánticos del tipo "p* Vigo, p* Balaidos".

Aunque el audio no permite entender con claridad lo que responde el artista, sí se le escucha decir con tono visiblemente alterado: "Mírame cuando te hablo, ¿sabes cuántas son? ¿Payaso?"

En las imágenes, que circulan por TikTok y a las que ha tenido acceso Quincemil, Dirty Suc se dirige directamente a un asistente situado en primera fila.

Al ver que este no le estaba "mirando", se enfada y se encara con la persona del público,llegándole a lanzar algo que encuentra en el suelo del escenario. Algo que repite hasta en dos ocasiones.

Se desconoce si dicho objeto llegó a impactar contra la persona a la que se dirigía o si alguien resultó herido como consecuencia del gesto.

En ese momento, algunas personas que acompañaban a Dirty Suc se encaran también con el joven del público, teniendo que llegar a sujetar a uno de ellos. Después de unos segundos gritándose, finalmente abandonan el escenario.

Desde la organización del evento no se ha emitido, por el momento, ningún comunicado oficial al respecto, ni el artista ha hecho declaraciones públicas aclarando lo sucedido.