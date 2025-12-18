Inés Rey pone en valor el feminismo en su discurso navideño en A Coruña "sin mirar colores ni siglas"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante su discurso en la recepción institucional por Navidad. Concello de A Coruña

Un año más, el palacio municipal de María Pita acogió la recepción institucional para celebrar la Navidad. Con un acto en el salón de plenos, la alcaldesa Inés Rey dio un discurso en el que hizo balance del 2025 en A Coruña, recordando muchas de las actuaciones acometidas o iniciadas, y dedicó parte de sus palabras a defender el feminismo, la vivienda y la democracia, criticando las mentiras y la polarización.

La regidora comenzó recordando el derrumbamiento del muro del Observatorio para iniciar las obras del nuevo parque que tendrá el Agra del Orzán. Siguiendo con el muro como paralelismo a lo largo de su discurso, Rey citó también otras intervenciones como la reforma de San Andrés, el nuevo mercado de Monte Alto, las actuación en Pla y Cancela, A Sardiñeira, Pintor Vilar Chao, Adelaida Muro, los Cantones o el inicio de las obras en Santa Lucía porque "para o goberno municipal non existen temas menores", aseguró.

"Nesta cidade e neste Cocnello non sabemos facer outra cousa que non sexa avanzar coa noción sempre presente de que somos o faro que ilumina a Galicia do futuro", continuó, para reivindicar una vez más que la Universidade da Coruña cuente con una titulación propia de Medicina.

La alcaldesa también abogó por la colaboración entre administraciones y mencionó los avances en el proyecto Coruña Marítima, antes de reivindicar la constitución de un Consorcio Metropolitano de Transporte.

Rey dedicó parte de su discurso al derecho a la vivienda, poniendo en valor la declaración de la zona tensionada y la regularización de los pisos de uso turístico para afirmar que "a vida non agarda e os dereitos tampouco. Fago un chamamento ao consenso e ao diálogo. Non hai cargo público que non prometera a lealdade á Constitución. Seamos leais pois ao artigo 47".

La también secretaria general del PSOE en A Coruña tuvo unas palabras para defender el feminismo, en un momento en el que el partido en Galicia hace frente al caso Tomé por las acusaciones de acoso sexual a las que se enfrenta el ya expresidente de la Deputación de Lugo.

Sin alusiones directas, Inés Rey sí denunció que "a violencia machista segue sendo unha lacra nesta sociedade. É precisa unha reflexión sobre o que está a acontecer. Non me treme o pulso con este asunto, sen mirar cores nin siglas. É algo intolerable que esixe dun compromiso total e sen titubeos".

En esta misma línea, la alcaldesa anunció que propondrá que la estación intermodal de A Coruña, todavía en obras, lleve un nombre de mujer, María Casares, "a gran dama do teatro que tivo que partir coa súa nai a París, cara o exilio. Un nome que nos lembra que hai perosas que tiveron que marchar para seguir sendo quenes eran".

La alcaldesa también criticó que "por desgraza, avanzamos para un mundo no que todo vale, no que o insulto, a ameaza, a falsedade e o bulo son ferramentas de traballo normalizadas" para defender una sociedad libre de polarización y basada en el diálogo, antes de recordar que el próximo año se cumplirá el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil Española.

Mirando al 2026, la regidora coruñesa avanzó un año para que "as melloras e a modernización cheguen a todos os barrios" y un nuevo mapa del autobús urbano.

Para concluir, Inés Rey citó a Begoña Caamaño, la próxima homenajeada del Día das Letras Galegas: "É o momento de non cambiar de regras, senón de xogo, de mudar o mundo, de cambios profundos e estrutuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da humanidade e, por que non, da felicidade".