A Coruña cierra parques y jardines ante la alerta y la evolución marcará el cierre de playas

El mal tiempo en A Coruña se ha tornado en una nueva alerta, decretada por la Xunta de Galicia. Por ello, y en vista del parte meteorológico, la ciudad está cerrando los parques y jardines para limitar el acceso al público y garantizar, de esta forma, su seguridad ante cualquier incidencia.

Diferentes parques han amanecido ya vallados con una cinta perimetral blanca de la Policía Local, y los empleados municipales están acabando de cortar el paso al resto de instalaciones.

Con respecto a las playas, otro de los focos de peligro en estas situaciones, los servicios municipales de emergencia valorarán el cierre en función de las mareas y de la evolución del temporal.

No hay previsión de cierre de instalaciones deportivas, salvo que la situación empeore de una forma superior a lo reflejado en los partes.