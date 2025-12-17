El Plan especial del parque de Oza, en A Coruña, inicia su trámite ambiental

El Ayuntamiento de A Coruña ha dado un nuevo paso para desbloquear el desarrollo urbanístico del entorno del parque de Oza, tras aprobar este miércoles en la Xunta de Gobierno Local la solicitud de inicio del trámite de evaluación ambiental del plan especial previsto para los solares situados en la parte superior del parque, en el barrio del Castrillón.

Esta actuación supone el arranque formal de un procedimiento clave para reordenar un ámbito que llevaba años sin avances, y que ahora se encamina hacia una solución consensuada.

Uno de los aspectos más relevantes del plan es que al menos un 10% de las viviendas que se construyan serán de protección pública, pasando a ser de titularidad municipal.

Una medida que, tal y como remarcó la alcaldesa en su comparecencia ante los medios de comunicación, refuerza el compromiso del Ayuntamiento con el acceso a la vivienda y con la generación de un parque público que responda a la demanda existente, especialmente en zonas consolidadas como el Castrillón.

El borrador del plan especial también permitirá incrementar la superficie destinada a espacios libres públicos, mejorando la integración del desarrollo urbanístico con el parque de Oza y favoreciendo un entorno más amable, accesible y sostenible para el conjunto del barrio.

Esta ganancia de zonas verdes y de uso público es uno de los ejes centrales del documento que ahora entra en fase ambiental.

Además, el plan contempla la conservación de la antigua casa del Ayuntamiento de Oza, que será mantenida como equipamiento público.

Con la aprobación de este acuerdo, el Ayuntamiento solicita formalmente a la Xunta de Galicia el inicio del procedimiento de evaluación ambiental, un trámite preceptivo que permitirá analizar el impacto del desarrollo previsto y avanzar en la tramitación administrativa del plan especial.

El Plan de barrios avanza hacia la segunda fase de Elviña

El Ayuntamiento continúa desplegando las actuaciones incluidas en la primera fase del Plan de barrios 2025-27 y avanza ahora hacia la segunda fase del barrio de Elviña, donde se llevará a cabo la humanización de la plaza Manuel Guitián, con las obras ya adjudicadas.

La Xunta de Gobierno Local aprobó la asignación de los trabajos a la empresa Construcciones Cernadas, en una actuación que contará con un presupuesto de 609.000 euros.

El objetivo principal del proyecto es ganar superficie peatonal, mejorar la seguridad viaria y facilitar el tránsito de las personas en el entorno de las viviendas de la plaza.

Entre las intervenciones previstas, el Ayuntamiento contempla la renovación integral de los pavimentos, tanto en las aceras, que serán ampliadas, como en la calzada. Además, los espacios de estacionamiento se señalizarán con materiales diferenciados, lo que permitirá una mejor organización del tráfico y una mayor claridad en el uso del espacio público.

El proyecto incluye también la elevación del paso peatonal de acceso a la plaza, una medida pensada para reforzar la seguridad de los peatones y calmar el tráfico rodado.

A esta actuación se sumará la plantación de nuevos ejemplares de arbolado, que contribuirán a crear zonas de sombra y espacios más frescos, acompañados de nuevo mobiliario urbano para el disfrute de la vecindad.

Asimismo, las obras permitirán renovar por completo la iluminación de la plaza, mejorando la visibilidad y la sensación de seguridad, y actualizar las infraestructuras de saneamiento, una intervención menos visible pero fundamental para garantizar el buen funcionamiento de los servicios básicos.