Inés Rey rechaza hablar sobre la crisis del PSdeG: "Mi trabajo es ser alcaldesa de A Coruña"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha rehusado hablar este miércoles sobre la situación que atraviesa el PSdeG tras las acusaciones por acoso sexual al ahora presidente en funciones de la Diputación de Lugo, José Tomé, y por acoso laboral al alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Varcárcel. Ambos han dejado el partido socialista. La regidora, además, desvincula su insistencia en que el partido sea contundente ante esta situación de posibles aspiraciones políticas.

"Mi trabajo es ser alcaldesa de A Coruña, a ello dedico todo mi tiempo", ha respondido la regidora a preguntas de los medios sobre si José Ramón Besteiro debe dimitir. Precisamente, la pasada noche el programa de Cuatro Código10 hacía pública una información según la cual la madre de una de las presuntas víctimas alertó al líder de los socialistas gallegos de la situación que estaba sufriendo su hija.

Besteiro, siempre según la declaración de la progenitora, le contestó que "no podía hacer nada". A este respecto, el PSdeG ha anunciado en un comunicado que estudiará "todas las acciones posibles" contra el programa de Cuatro que está difundiendo los presuntos casos de acoso sexual por parte de José Tomé ante lo que los socialistas consideran una "grosera campaña de desinformación".

Un comunicado que llega menos de 24 horas después de la última rueda de prensa de Besteiro, en la que reconoció que sabía de un caso de acoso por parte de Tomé desde el mes de octubre por "una tercera persona". El secretario xeral del PSdeG, además, rechazó dimitir: "Quien debe irse es el acosador".

"Voy a seguir siendo alcaldesa"

Inés Rey, por su parte, ha rechazado este miércoles hablar sobre las voces que piden la dimisión de Besteiro o los presuntos casos de acoso sexual y laboral que se han denunciado en el PSdeG. "Mi trabajo es ser alcaldesa de A Coruña", insistió la regidora, desvinculando su petición de contundencia ante lo ocurrido con posibles aspiraciones políticas.

"Aprovecho esta pregunta para lanzar un mensaje de tranquilidad para todos los que quieren verme fuera de aquí, para decirles que voy a seguir siendo alcaldesa de A Coruña. Todo mi empeño y energías están puestos en el Concello da Coruña y en mi trabajo como alcaldesa. No tengo ninguna aspiración de ningún tipo fuera de los límites municipales", concluyó Rey.

La regidora de A Coruña fue una de las siete alcaldesas y 67 mujeres del partido que firmaron un manifiesto que respalda la dimisión de Silvia Fraga como secretaria de Igualdad del PSdeG. "Su dimisión es un acto de compromiso feminista con el que nos sentimos profundamente representadas", recoge el texto.

Un día después de conocerse esta información, Inés Rey aseguraba a los medios en A Coruña que "como compañera, mujer, alcaldesa y socialista", le resulta "increíble" que la persona que haya tenido que dimitir sea precisamente Silvia Fraga, de la que dijo que hizo "una labor intachable".

"Echo de menos que compañeros hombres, con cargos relevantes, salgan a hablar. Cuando ocurre algo así, siempre somos las mujeres las que tenemos que dar la cara, explicar, condenar y asumir el coste", añadió la regidora.