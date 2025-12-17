Condenada una mujer por quitar dinero de la cuenta de su padre, con deterioro cognitivo, en A Coruña

Una mujer acusada de retirar de la cuenta de su padre, con deterioro cognitivo, un total de 75.120 euros que destinó a sus propias necesidades en lugar de dedicarlas a abonar los gastos de su progenitor, según recoge el escrito fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, ha aceptado un año y tres meses de prisión y una multa de 270 euros.

Lo ha hecho tras un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa al reconocer los hechos la procesada y acordarse una rebaja de la condena al incluir la atenuante de reparación del daño.

"Ha reintegrado en su totalidad la cantidad defraudada a completa satisfacción del damnificado", ha argumentado la fiscal respecto a la encausada.

Asimismo, su abogado ha solicitado la suspensión de la pena de cárcel, petición que la representante de Fiscalía aceptó con la condición de que la acusada no cometa ningún delito en el plazo de dos años.

Hechos

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostenía que la procesada estaba autorizada para gestionar las cuentas de su progenitor, que sufría deterioro cognitivo y que fue ingresado en una residencia el 3 de abril de 2019.

La mujer, en el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2019 y el 5 de octubre de 2020, acudió a una sucursal bancaria de A Coruña y retiró de la cuenta de su padre un total de 75.120 euros que destinó a sus propias necesidades, en vez de dedicarlas a abonar los gastos de su padre.

Las cantidades retiradas por la encausada oscilaban entre los 250 euros y 3.000 euros. Con todo, a 13 de octubre de 2020 la procesada reintegró en la cuenta de su padre 6.500 euros.