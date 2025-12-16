A Coruña homenajea a la pareja fallecida en un accidente de tráfico en la Nochebuena de 2020

Alberto, hijo de la pareja fallecida en un accidente de tráfico en Nochebuena, durante el acto conmemorativo este martes. Quincemil

Hace casi 5 años, en la Nochebuena de 2020, Pilar y Toño perdieron la vida en un accidente de tráfico en A Coruña. Este martes, la pareja ha sido homenajeada y recordada por familiares y allegados en un acto conmemorativo en el que el Concello ha colocado una placa en su recuerdo en el lugar del siniestro, entre la calle Gutenberg y la avenida de Finisterre.

En el emotivo acto, al que se sumaron numerosas personas portando flores, el hijo de la pareja, Alberto, tuvo unas palabras para recordar a sus padres.

"Es un día triste porque ya hace casi 5 años desde que mis padres murieron en ese trágico accidente. Todavía seguimos buscando la manera de llevarlo y de vivir, pero no da llegado. Es un camino muy difícil ante dos personas tan excepcionales como eran mis padres", declaró ante los asistentes, visiblemente emocionados.

Alberto expresó su deseo de que este punto, donde ahora una placa conmemorativa recuerda a Pilar y a Toño, se convierta "en un lugar de reunión, una fuerza que nos anime a todos, a la familia y a toda la gente que pase por aquí, a recordar a mis padres, que fueron dos personas increíbles que la tragedia ha querido que se marcharan".

El hijo del matrimonio se refirió también al juicio que todavía no ha finalizado y por el que la Fiscalía ha pedido cinco años y seis meses de prisión para el acusado, mientras que la acusación aumenta la pena a 15 años y seis meses de cárcel. El día del accidente, el conductor habría circulado presuntamente a 125 kilómetros por hora en un tramo con un límite de 50 kilómetros por hora. "Seguimos esperando la sentencia judicial, que se va alargando en el tiempo y que nos hace la vida un poquito más difícil a todos, porque no nos deja poner un punto y final", expresó.

El acto, que contó con la asistencia de Jeanne Picard, presidenta de Stop Accidentes, también tuvo una intervención por parte de la alcaldesa, Inés Rey. La regidora tuvo unas palabras para la familia recordando una carta de Alberto "que me quedou grabada na memoria porque dicía que, cando deixas de ver aos teus seres queridos, paradóxicamente, é cando máis lembras todos eses valores e sentimentos que transmitían".

Rey terminó apelando a la responsabilidad conjunta en materia de seguridad vial y citando las obras llevadas a cabo en la zona para la creación de una nueva rotonda precisamente en este cruce, mejorando la visibilidad. La glorieta abrió al tráfico el pasado mes de octubre.

Placa en homenaje a Pilar y a Toño, la pareja fallecida en un accidente en la Nochebuena de 2020. Quincemil

El acto concluyó con la colocación de numerosas flores y ramos sobre la placa que ahora recuerda a Pilar y a Toño y con un minuto de silencio por la pareja.

La alcaldesa envía un mensaje de apoyo a la familia de la mujer fallecida anoche

Tras el acto, la alcaldesa Inés Rey también se refirió al fallecimiento de una mujer en la avenida Alfonso Molina tras un accidente que tuvo lugar poco antes de la medianoche del lunes.

"Mandamos todo nuestro apoyo a la familia. Son noticias que a uno nunca le gusta recibir, pero que lamentablemente siguen pasando", expresó, antes de recordar que "las cifras de siniestralidad han ido bajando fruto de las campañas de concienciación, las mejoras de seguridad en los vehículos y las mejoras en las infraestructuras, pero de vez en cuando tenemos noticias trágicas como esta o la del fallecimiento de una joven de 20 años en Alfonso Molina hace unas semanas".