El atropello de un niño a la salida del colegio de Novo Mesoiro, en A Coruña, moviliza al barrio

"El día 12 de diciembre se hacía real uno de nuestros miedos: un niño fue atropellado en uno de los pasos de cebra de acceso al colegio". Desde la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro y el ANPA Monte do Muiño han querido hacer público hoy este suceso. Aunque afortunadamente, "esta vez", quedó en un susto, han decidido pronunciarse para evitar que este tipo de incidentes se repitan.

El accidente se produjo a escasos metros del CEIP Novo Mesoiro, un accidente que tanto el ANPA como la propia asociación llevaban tiempo advirtiendo de que podría pasar. El pequeño no resultó herido de gravedad, pero la preocupación entre los padres del centro ha ido en aumento en los últimos días.

"No hablamos de un susto aislado, sino de una situación repetida y peligrosa que pone en riesgo cada día la vida de nuestros hijos e hijas, de las familias y de la vecindad", indicaban en un comunicado a través de Instagram. Ambas asociaciones consideran "imprescindible e inaplazable" que se adopten medidas urgentes y eficaces para garantizar la seguridad en los accesos al colegio.

Entre las actuaciones que reclaman se encuentra la instalación inmediata de pasos de peatones elevados en los tres accesos existentes, así como la reducción real y efectiva de la velocidad en el entorno escolar y la presencia policial en las horas de entrada y salida del alumnado.

Algo que aseguran ya pusieron en conocimiento al Concello de A Coruña este mismo viernes tras el atropello, pero que hoy han querido exigir "de manera oficial y urgente". Todo ello mediante un llamamiento a las administraciones para crear un "acceso seguro a la escuela", con presencia policial durante las horas de mayor afluencia.

"No podemos esperar a que el próximo accidente se convierta en una tragedia", compartían en el comunicado difundido a la prensa. De esta forma solicitan de manera "oficial y urgente" la presencia policial en los horarios de mayor afluencia.

Todo ello para evitar que este suceso se repita en un barrio en el que la mayoría de los niños y niñas acuden andando desde sus casas al colegio, al tratarse de uno de los barrios más jóvenes de A Coruña.