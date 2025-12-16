La Agrupación de Asociaciones Vecinales de A Coruña sigue adelante con el proceso contra Lage Tuñas

La junta directiva de la Agrupación de Asociaciones Vecinales de A Coruña ha acordado esta tarde en una reunión presentar una denuncia en el juzgado de instrucción tras el archivo de Fiscalía de la investigación sobre las obras en los pisos propiedad de José Manuel Lage Tuñas.

La agrupación remitirá ahora la documentación que obra en su poder, y la diligencia de archivo de Fiscalía, a un abogado con objeto de recibir el asesoramiento necesario para continuar con este procedimiento.

Fiscalía ya archivó hace varios días las actuaciones al no apreciar "indicios de responsabilidad penal". La denuncia partió de esta misma entidad en el mes de agosto.

Lage Tuñas, primer teniente de alcaldesa, se refirió a esta situación en el pleno del pasado jueves como una campaña de "bulos" en las acusaciones que partían desde la bancada popular, que buscan "deshumanizar" a los rivales políticos.