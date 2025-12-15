Tercer día de huelga del transporte de viajeros en A Coruña: "Vai ser complicado chegar a un acordo"

Personas en la estación de autobuses de A Coruña este lunes, durante la jornada de huelga. Carmen G. Mariñas

Este lunes, los trabajadores del transporte de viajeros de la provincia de A Coruña están llevando a cabo un nuevo día de huelga. Es la tercera de las cuatro jornadas de paro convocadas por los sindicatos, que reclaman una actualización de su convenio y la mejora de las condiciones de trabajo.

En la ciudad coruñesa, había una concentración convocada a las 11:00 horas en la estación de autobuses. Finalmente esta quedó desconvocada ante el mal tiempo que afecta hoy a la ciudad. Allí, decenas de trabajadores se reunieron de todas maneras en la dársena de salida.

Aunque se decretaron servicios mínimos, estos no se están cumpliendo. Desde primera hora de la mañana solamente un autobús salió de la estación destino Oleiros, pero fuentes sindicales indican que volvió antes de llegar a su destino. A lo largo de la mañana también se veía a algunos autobuses entrar en el recinto, algunos de ellos con pasajeros, que habrían llegado desde puntos de fuera de la provincia de A Coruña pero que no continuarán cubriendo las rutas.

Los sindicatos también indican que los servicios mínimos de transporte escolar sí se están cumpliendo, aunque de manera "irregular".

De acuerdo con los datos de la Xunta de Galicia, a nivel provincial, el cumplimiento de los servicios mínimos hasta las 09:00 horas fue del 32,73% y en el caso del transporte escolar de un 69,78%.

Esta falta de transporte está afectando directamente a los usuarios. Antía Conde es una de ellas. Esta estudiante que cursa sus estudios en Lugo es usuaria habitual de este medio de transporte. En esta ocasión, la huelga no la pilla por sorpresa, pero decidió ir a la estación de todas formas a probar suerte.

"El año pasado hubo algunos servicios mínimos, así que vengo a probar. Si no consigo el siguiente, me tendrá que llevar mi padre", comenta.

Sentados en un banco de la estación, Misael Muñóz y Evelin Jiménez coinciden en señalar que les parece bien que haya una huelga de autobuses, pero critican que la población es la más perjudicada.

"No sabíamos que hoy había huelga. Si no, no estaríamos aquí. Sí me enteré de las de los otros días, pero podrían haber dado un aviso", comenta Evelin, antes de añadir que "me molesta porque somos personas con responsabilidades. Me parece muy bien que hagan huelga y reclamen sus derechos, pero quienes hemos comprado el ticket no podemos viajar y no podemos justificarlo".

Por su parte, Misael subraya que "no todos tenemos coche para ir a nuestros destinos, al trabajo o al médico. El usuario siempre es el que pasa estas crisis. Hay que solucionar sus problemas, pero también tienen que saber que esto afecta a la población. Que se reúnan ya. La solución no es un paro".

Autobuses parados en la tercera jornada de huelga en A Coruña. Carmen G. Mariñas

La reunión tendrá finalmente lugar este miércoles por la tarde en el Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago. Participarán los sindicatos, con CIG, UGT y CC.OO., y mediará el director territorial de Inspección de Trabajo, Demetrio Fernández.

Pese a la cita, las asociaciones sindicales no ven con mucha esperanza esta reunión.

Iván Cancela, de UGT, explicó que no confían en que este miércoles haya avances porque "tiveron tempo para convocar e creo que se podía ter convocado antes. Solicitaron a mediación un día antes da folga do venres. Confianza pouca porque hai moito traballo enriba da mesa por facer".

Por su parte, Ernesto López de la CIG, valora la reunión como una acción "cara a Xunta de Galicia. Creo que a patronal está traballando cara a Xunta para facer como que está intentando solucionar o conflito en lugar de solucionalo. Ninguén chama o día anterior para solucionar un conflito desta envergadura. Haberá que darlle unha oportunidade, pero non confiamos demasiado".

Ambos sindicatos esperan una negociación larga para dar respuesta a sus demandas. "Vai ser moi complicado chegar a un acordo, redactalo, asinalo e levalo a asemblea", añadió al respecto.

López también criticó la falta de colaboración de la Xunta, que afirma que "prefire poñerse de perfil e deixar tirados aos viaxeiros e non facer nada".

Desde la estación, algunas fuentes que no se ven afectadas por este contrato se solidarizan con los conductores afirmando que "están cansados ya. Son muchos años así". A las largas jornadas de trabajo, se suma la inseguridad laboral ante casos de agresiones verbales y físicas a los trabajadores por parte de algunos usuarios.

La siguiente jornada de huelga de buses será este mismo viernes, 19 de diciembre. Estos paros afectan a todo el transporte de la provincia, a excepción del de la ciudad de A Coruña, al tratarse de un contrato distinto al resto.

Personas en la estación de bus de A Coruña en el tercer día de huelga. Carmen G. Mariñas

Reclamaciones

Entre las reclamaciones esgrimidas por la convocatoria de cuatro días de huelga está la actualización salarial con la subida correspondiente, la modernización y renovación del convenio para actualizar la jornada y negociar los límites de la misma y la conciliación laboral.

Concretamente, sobre las negociaciones, señalan que la oferta sobre la mesa fue de una subida del 1,20% en el salario y nada sobre la jornada, algo que consideran un "insulto" para las personas trabajadoras del sector.

Por eso, reclaman una subida salarial digna, la reducción de la jornada y la ordenación del tiempo de trabajo para humanizar el sector y permisos retribuidos y días de asuntos propios, que denuncian que están por detrás del estatuto de las personas trabajadoras.

Además, denuncian que el transporte discrecional está "esquecido totalmente" y piden que se reconozca esta actividad como un servicio público de primer nivel. También demandan el reconocimiento de la jubilación parcial para poder anticiparla y la ordenación de la jornada para el personal acompañante, un colectivo feminizado con contratos de 114 minutos diarios y sueldos de 250 euros.