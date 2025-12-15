Alhambra Reserva 1925 estrena grifo en A Coruña con una experiencia única

Imagen de una cerveza con la base del grifo. Cervezas Alhambra.

A Coruña se suma a la celebración del centenario de Cervezas Alhambra con la llegada del nuevo grifo de Alhambra Reserva 1925, que por primera vez se puede disfrutar servida de barril.

Esta propuesta ya está presente en una cuidada selección de bares y restaurantes de la ciudad, integrados en una red de más de 400 establecimientos de toda España.

La llamada Columna Centenario ofrece una nueva forma de consumo, elevando la experiencia a través de un ritual propio y una copa diseñada específicamente para esta cerveza.

El servicio Copete 1925 introduce el tiempo como un ingrediente más, con una crema densa y característica que corona la copa y potencia los aromas, convirtiendo cada caña en un momento para disfrutar sin prisa.

Los locales coruñeses que ya cuentan con este grifo especial pueden localizarse a través de un mapa interactivo, disponible en la web de Cervezas Alhambra.

Para esta ocasión, la marca ha colaborado con la ilustradora gallega Sandra Martínez (@minailustraciones), que ha dado vida a un mapa artístico de la ciudad herculina en el que figuran espacios como Almacén Concept Store, Bow 9, La Esquina de Valentina, Concha, Kaffa, Cícero Restaurante o A Buserana, entre otros.

La Columna Centenario es también una pieza de diseño con identidad propia, creada como homenaje a los 100 años de la marca.

Elaborada mediante un proceso artesanal de vidrio soplado, la pieza ha sido ideada junto al reconocido diseñador Andreu Carulla, reforzando la conexión entre diseño, hostelería y disfrute consciente.