Muere un hombre en A Coruña tras ser apuñalado en el parque de Santa Margarita

Muere un hombre tras ser apuñalado en el parque de Santa Margarita, en A Coruña @EloyTP

El suceso tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas tras una discusión

Un hombre falleció en la noche del sábado tras ser apuñalado en el parque de Santa Margarita, en A Coruña. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, en las inmediaciones de los baños públicos del recinto.

Según las primeras informaciones, la agresión se produjo tras una discusión entre dos personas. La víctima sufrió una herida de arma blanca que resultó mortal. El presunto autor huyó del lugar, pero fue localizado y detenido poco después por la Policía Nacional.

La zona fue acordonada mientras los agentes iniciaban la investigación para esclarecer lo ocurrido. El detenido se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.