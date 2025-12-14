Herida una mujer en Abegondo (A Coruña) tras una salida de vía

Una mujer resultó herida este sábado por la tarde tras salirse de la vía con su vehículo y volcar en el municipio coruñés de Abegondo.

La central de emergencias del 112 tuvo constancia de este accidente sobre las 18:40 horas, a través de una llamada de la propia implicada, que acababa de volcar con su coche poco antes del puente de la autopista, en la parroquia de Cerneda.

Hasta el lugar se desplazaron las Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Betanzos y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Finalmente, el equipo de bomberos no necesitó excarcelar a la mujer, que consiguió salir del vehículo con la ayuda de unos familiares. Fue atendida por el personal sanitario.