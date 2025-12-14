Continúa abierta en A Coruña la investigación por la muerte de un hombre anoche en Santa Margarita

Muere un hombre tras ser apuñalado en el parque de Santa Margarita, en A Coruña @EloyTP

El hombre detenido este sábado por la noche tras apuñalar a una persona en el parque de Santa Margarita, en A Coruña, permanece en la comisaría de Lonzas y se desconoce cuándo pasará a disposición judicial. Por ahora, solo se sabe que no será este domingo.

Así lo han confirmado esta mañana fuentes de la Policía Nacional, que explican que la brigada de Policía Judicial, encargada de instruir el atestado, ha decidido citar a varios testigos para esclarecer lo ocurrido.

Los hechos se produjeron anoche, sobre las 21:00 horas, en las inmediaciones de los baños públicos del parque de Santa Margarita, cuando tras una discusión entre los dos implicados, el detenido, de unos cuarenta años, apuñaló a la víctima, de unos veinte, causándole una herida mortal.

La Policía Local acudió al lugar en primera instancia y, después, se sumó la Policía Nacional, que detuvo a un hombre como presunto autor de estos hechos. El hombre habría huido del lugar, pero fue localizado en las inmediaciones del parque y detenido poco después por los agentes de la Policía Local.

Por el momento se desconocen los motivos que llevaron a la víctima y al acusado a iniciar la discusión, así como el tipo de arma empleada. Únicamente se sabe que la víctima falleció como consecuencia del apuñalamiento.

La investigación continúa abierta para tratar de esclarecer los hechos ocurridos anoche.